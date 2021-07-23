Магнитогорское предприятие оштрафовали за экологические нарушения

Предприятию придется заплатить 620 тыс. рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Магнитогорское АО «Металлург» оштрафовали за целый ряд экологических нарушений. Предприятие, которое изготавливает строительные металлоконструкции, не уменьшало выбросы во время неблагоприятных метеоусловий, не вело учет отходов, не занималось производственным экологическим контролем.

— Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учет, плата за негативное воздействие на среду за выбросы загрязняющих веществ в воздух не вносилась, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

В довершение всего на складе предприятия проверяющие нашли отработанные ртутьсодержащие лампы, брошенные в картонной коробке без упаковок вместе с другим мусором.

За допущенные нарушения региональное министерство экологии обязало предприятие заплатить штраф — 620 тыс. рублей. В природоохранной прокуратуре обещали проконтролировать устранение нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru