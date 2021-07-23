Юная жительница Кыштыма познакомится с создателями «Смешариков»

МТС и студия «Петербург», где создаются «Смешарики», подвели итоги онлайн-конкурса рисунков в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». Первое место в художественной номинации заняла семилетняя жительница Кыштыма Челябинской области Лада Долгова. Уже этим летом юную художницу ждет встреча с создателями мультсериала «Смешарики».

Лада Долгова, победительница конкурса "Рисуй со Смешариками" проекта "Поколение М"

Конкурс для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Участникам требовалось создать и загрузить на сайт собственный рисунок в свободном стиле и технике. Для вдохновения и подготовке к конкурса все желающие могли бесплатно посмотреть видеоуроки от студии «Петербург» (входит в ГК «Рики») на сайте pokolenie.mts.ru.

— Каждый год количество участников конкурса растет, а уровень работ повышается. В этом сезоне проекта «Поколение М» многие их них были посвящены природе, выполнены в ярких тонах и детально проработаны. Победительница этого года Лада Долгова изобразила жар-птицу — мы отметили эту работу за интересную подачу классического сюжета и то, как подробно для своего возраста Лада прописала образ, — отметила генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

Ладу Долгову из Кыштыма ждет встреча с создателями "Смешариков"

За победу в творческом конкурсе Лада Долгова получит главный приз — возможность поехать в культурную столицу России и посетить студию компьютерной анимации «Петербург», известную анимационными проектами «Смешарики», «Малышарики» и «Тима и Тома», а также ей будут вручены памятные подарки и сувениры от МТС и проекта «Поколение М».

— Нашу семью связываем с проектом МТС «Поколение М» долгая история. Уже несколько лет мои дети участвуют в онлайн-конкурсах по разным направлениям и учатся новому на сайте «Поколения М». Так, в 2019 году моя старшая дочка заняла третье место в конкурсе по направлению «Хэндмэйд». В этом году главный приз конкурса «Рисуй со Смешариками» получила моя младшая дочь. Мы очень рады победе в конкурсе и возможности встретиться с авторами любимого мультфильма, — рассказала Наталья Долгова, мама Лады, победительницы конкурса «Рисуй со Смешариками», который проходил в рамках проекта «Поколение М».