В СК начали проверку после обнаружения машины с телом женщины в пруду в Миассе

Машину подняли со дна пруда. Фото: Наталья Набиуллина/vk.com

В Челябинской области начали доследственную проверку после того, как из Поликарповского пруда в Миассе подняли затонувший автомобиль с телом погибшей женщины-водителя.

— Нашли автомобиль на глубине трех метров, примерно в шести-семи метрах от берега, — рассказали в миасском управлении ГОЧС.

За рулем ВАЗа находилась 31-летняя женщина. 21 июля она уехала из дома и пропала. В городе ее искали больше 40 добровольцев.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимира Шишкова, на криминальный характер смерти ничто не указывает. Женщина страдала от болезни и, скорее всего, потеряла сознание за рулем. После этого машина скатилась в пруд и затонула.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, — уточнили в пресс-службе СК.

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