Ни тепло, ни холодно? Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске в выходные после знойной рабочей недели

Жара решила в выходные устроить себе выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

После знойной рабочей недели Челябинск ждут освежающие выходные. Согласно прогнозу, изнурительную 30-градусную жару сменят комфортные дневные температуры и дожди. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 24 и 25 июля.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 24 июля, в городе будет до +15… +17°C. Днем воздух прогреется до +21...+23°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, кратковременный дождь, местами сильный и грозу. Ветер северный и северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Ночью в воскресенье, 25 июля, столбики термометров опустятся до +13…+15°C, днем воздух прогреется до +21…+23°C. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Челябинской области в выходные ожидается аналогичная погода, но в отдельных районах в субботу синоптики прогнозируют град.

В понедельник дневные температуры сохранятся в значениях +18…+23°C. При этом на работу можно будет идти без зонта. Дождей в этот день не ожидается.

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