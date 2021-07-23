Врач-педиатр рассказала, как подготовиться к отдыху с ребенком в период пандемии

Как спланировать летний отдых с ребенком? Какие сложности могут возникнуть и как их избежать? Об этом рассказала врач-педиатр медицинской компании «Инвитро-Центр» Лариса Луканкина.

Важно заранее рассказать ребенку о поездке и обсудить все детали. Это поможет настроить ребенка на смену обстановки и новые впечатления, а значит ему будет проще адаптироваться в путешествии. Детей-школьников можно попросить самостоятельно подготовить информацию и поделиться ею со своими родными.

Нередко детей укачивает, будь то автомобиль, автобус или водный транспорт. Чтобы этого избежать, ребенку или взрослому необходимо предоставить место в начале салона (в автобусе), шейную подушку, приоткрыть окно, занять интересной беседой, идеально, если ребенок уснет.

Когда вы добрались до места назначения, начинается процесс адаптации. Он может протекать по-разному в зависимости от того, была ли смена часового пояса или климатических условий. Как правило, это может занимать от 2 до 7 дней. Хуже акклиматизация протекает при смене более 2-х часовых поясов. При этом перелет на восток переносится легче, также организм лучше переносит путешествия на небольшой срок и быстрее привыкает к условиям высокой влажности. Хуже адаптация проходит, к примеру, во время поездки в горы на высоте от 1400 метров и более над уровнем моря.

В самом начале отдыха важно обсудить «правила» здоровья. А именно для облегчения адаптации необходимо соблюдать режим дня (часы сна), находиться на солнце до 10 часов и после 17 часов, соблюдать правила личной гигиены. При поездке в экзотические страны лучше не употреблять необычные фрукты, хотя бы первые 2-3 дня, затем не более 1 нового фрукта в день. Всегда мыть руки, не принимать пищу в сомнительных местах, не есть всухомятку, пить бутилированную воду. Дети раннего возраста лучше адаптируются при кормлении знакомой пищей.

Рекомендуется использовать солнцезащитные средства для детей с SPF 50 (фактор защиты от ультрафиолетового излучения) и легкие головные уборы.

Какие лекарства взять на отдых с ребенком?

В аптечке, на случай неотложной доврачебной помощи желательно иметь: сорбенты, пробиотики, жаропонижающие, препараты от аллергии, антисептики, пластырь и антибактериальные салфетки, средства от ушибов, травм и ожогов, противовирусные препараты, препараты от насморка, термометр, средства от укусов насекомых.

При развитии выраженной аллергической реакции необходимо назначение антигистаминных препаратов по согласованию с лечащим врачом.

Какие рекомендации можно дать родителям детей с аллергией в анамнезе?

Необходимо с осторожностью употреблять (или не употреблять вообще) неизвестную пищу и в частности фрукты, особенно детям с отягощенным аллергологическим анамнезом. К явным аллергенам относятся: коровье молоко, морепродукты, куриное яйцо, рыба, соя (бобовые) пшеничная мука, мандарины, апельсины. Среди трав, выделяющих аллергенную пыльцу выделяют тимофеевку, овсяницу, ежу, амброзию, а среди вызывающих контактный дерматит — плющ, сумах. Возможно развитие фотодерматита под воздействием открытого солнца.

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