В Челябинске ограничат движение по Комсомольскому проспекту и улице Болейко

Движение закроют на двух улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске из-за ремонтных работ на теплосетях ограничат автомобильное движение на двух улицах.

Участок Комсомольского проспекта возле дома №33 закроют на два месяца: с 20:00 29 июля до 20:00 20 сентября.

На более короткий период перекроют движение по улице Болейко в районе дома №149 по проспекту Победы. Там нельзя будет проехать с 8:00 24 июля до 20:00 2 августа.

Ранее стало известно об ограничениях движения и прекращении проезда трамваев в Ленинском районе Челябинска.

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