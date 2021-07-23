В Челябинске ограничат движение по Комсомольскому проспекту и улице Болейко

Движение закроют на двух улицах
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске из-за ремонтных работ на теплосетях ограничат автомобильное движение на двух улицах.
Участок Комсомольского проспекта возле дома №33 закроют на два месяца: с 20:00 29 июля до 20:00 20 сентября.
На более короткий период перекроют движение по улице Болейко в районе дома №149 по проспекту Победы. Там нельзя будет проехать с 8:00 24 июля до 20:00 2 августа.
Ранее стало известно об ограничениях движения и прекращении проезда трамваев в Ленинском районе Челябинска.
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