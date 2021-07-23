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Общество23 июля 2021 13:31

В Челябинске ограничат движение по Комсомольскому проспекту и улице Болейко

Дороги закроют из-за ремонта на теплотрассе
Елена КОЛЧИНА
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Движение закроют на двух улицах

Движение закроют на двух улицах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске из-за ремонтных работ на теплосетях ограничат автомобильное движение на двух улицах.

Участок Комсомольского проспекта возле дома №33 закроют на два месяца: с 20:00 29 июля до 20:00 20 сентября.

На более короткий период перекроют движение по улице Болейко в районе дома №149 по проспекту Победы. Там нельзя будет проехать с 8:00 24 июля до 20:00 2 августа.

Ранее стало известно об ограничениях движения и прекращении проезда трамваев в Ленинском районе Челябинска.

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