В Челябинской области закончили расследовать дело экс-полицейского, помогавшего в махинациях с недвижимостью

Уголовное дело передали в прокуратуру Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело бывшего замначальника полицейского подразделения.

По версии следствия, экс-полицейский получил в качестве взятки квартиру. В обмен на жилплощадь он стал покровителем преступной группы, совершавшей мошеннические сделки с недвижимостью и закрывал глаза на правонарушения.

— Также, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан, — уточнили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Теперь бывшему замначальника полицейского отдела грозит наказание за получение взятки, превышение полномочий и покушение на мошенничество. После завершения расследования уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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