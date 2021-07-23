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Общество23 июля 2021 14:18

В Челябинской области отменили режим ЧС

Две недели назад он был объявлен из-за лесных пожаров на юге региона. Сейчас особые правила действуют только в Карталинском районе
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Губернатор Алексей Текслер работал в пострадавших от огня поселках, встречался с жителями. Ситуацию со строительством домов он держит на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер работал в пострадавших от огня поселках, встречался с жителями. Ситуацию со строительством домов он держит на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 23 июля, Правительством Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен губернатором Алексеем Текслером 9 июля, когда на юге области полыхали лесные пожары. Особые условия режима ЧС, в том числе, позволяет привлечь к решению задач больше сил и средств. Например, назначить выплаты пострадавшим.

Сейчас пожарная опасность минимизирована, началось восстановление утраченных жилых домов. Лишившиеся имущества, частично или полностью, получают выплаты.

В пресс-службе правительства уточнили, что режим ЧС муниципального характера действует в Карталинском районе.

Напомним, 21 июля губернатор Челябинской области на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина доложил о преодолении последствий лесных пожаров в Челябинской области.

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