В Челябинской области отменили режим ЧС

Губернатор Алексей Текслер работал в пострадавших от огня поселках, встречался с жителями. Ситуацию со строительством домов он держит на личном контроле. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 23 июля, Правительством Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен губернатором Алексеем Текслером 9 июля, когда на юге области полыхали лесные пожары. Особые условия режима ЧС, в том числе, позволяет привлечь к решению задач больше сил и средств. Например, назначить выплаты пострадавшим.

Сейчас пожарная опасность минимизирована, началось восстановление утраченных жилых домов. Лишившиеся имущества, частично или полностью, получают выплаты.

В пресс-службе правительства уточнили, что режим ЧС муниципального характера действует в Карталинском районе.

Напомним, 21 июля губернатор Челябинской области на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина доложил о преодолении последствий лесных пожаров в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru