Экс-директора предприятия в Челябинской области будут судить за невыплату зарплат на сумму более 26 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области задержали экс-директора предприятия. Он обвиняется в невыплате заработной платы, мошенничестве, уклонении от налогов и в сокрытии своих доходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

—По данным следствия, обвиняемый в 2020 году не выплачивал заработную плату работникам предприятия работникам, сумма задолженности перед которыми составила более 26 млн. рублей. Также, он не перечислил в бюджет налог на доходы физических более 26,5 млн рублей и сокрыл более 3,9 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры по погашению задолженности перед работниками и возмещения ущерба государству.

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