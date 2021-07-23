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Происшествия23 июля 2021 17:30

Челябинец с ножом зашел в магазин и потребовал от продавца бутылку водки

Разбираться с дебоширом пришлось бойцам Росгвардии
Ян СтоевЯн Стоев
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел накануне днем, 22 июля в Калининском районе Челябинска. Полицейским поступило сообщение о том, что в одном из магазинов было совершенно разбойное нападение. На место происшествия отправили бойцов Росгвардии.

— К прибывшим через пять минут сотрудникам вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ обратился охранник магазина. Указав на мужчину, он пояснил, что тот, угрожая ножом, требовал у продавца магазина бутылку водки, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Его передали сотрудникам полиции.

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