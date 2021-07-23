В Челябинске потратят 32 млн рублей на разработку проекта по строительству моста через реку Миасс

Судя по всему, новый мост будут строить после 2023 года. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Мэрия Челябинска объявила аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству нового моста через реку Миасс. Он будет проходить от улицы Краснознаменной до Энгельса. Начальная цена контракта составляет 32 млн и 264 тысячи рублей. Информация об этом находится на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит спроектировать не только сам мост, но также и улицу от Братьев Кашириных до Труда (включая все перекрестки).

— При проектировании следует выполнить требования по обеспечению надежной, долговечной и бесперебойной эксплуатации проектируемой коммуникации, а также безопасности и плавности движения транспортных средств, безопасности для пешеходов и охране труда рабочих в период выполнения строительных работ, — говорится в документации конкурса.

Заказчиком выступит комитет дорожного хозяйства Челябинска. Сами работы пройдут в два этапа. Вначале исполнителю нужно будет выполнить инженерные изыскания и подготовить по ним подробный отчет. Окончательный срок: 20 февраля 2022 года. На втором этапе уже будут проводиться разработка самой документации и госэкспертиза. Это все должно будет завершено к 20 марта 2023 году. Вероятней всего, после окончания проектных работ начнется и само строительство моста.

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