В Курганской области на очистных сооружениях погибла оператор насосной станции

Лестница, с которой разбилась погибшая. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Шадринске Курганской области оператор очистных сооружений погибла во время своей работы. Она находилась на лестнице и упала с высоты на бетонный пол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По факту гибели пострадавшей следственными органами проводится доследственная проверка, в рамках которой будут проверены условия соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, — сообщили в СУ СКР по Курганской области.

По предварительным данным, 58-летняя женщина выполняла работы по очистке фильтрующих решеток колодца. При падении с трехметровой высоты она получила травму головы и спустя непродолжительное время скончалась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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