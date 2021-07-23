Главу отделения ПФР в Челябинской области отправили в СИЗО на два месяца

Виктор Чернобровин 15 лет возглавлял отделение ПФР в Челябинской области Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения для главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник будет находиться в СИЗО до 22 сентября.

— Суд согласился со следствием, что подозреваемый, находясь под домашним арестом может оказать давление на свидетелей и соучастников, или уничтожить улики, или даже скрыться, — сообщил судья во время заседания.

Фоторепортаж из зала суда — по ссылке.

По версии следствия, сумма взяток, которые получил Чернобровин, составляет более 26 млн рублей. Считается, что эти деньги шли от частной охранной организации в обмен на заключение контрактов с региональным отделением ПФР.

Напомним, на прошлой неделе задержали замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Ему вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. Он был задержан силовиками в Калининграде по обвинению в получении взятки на сумму более 1 млн рублей. Зайцев также начал сотрудничать со следствием, и вскоре его тоже отправили под домашний арест.

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