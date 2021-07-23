В Челябинске неизвестные оборвали кабель, который подпитывал электричеством жилой многоэтажный дом

В Челябинске неизвестные оборвали кабель, который подпитывал электричеством жилой дом №5 по улице Гагарина. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 июля. По словам очевидцев, остаток провода перегородил дорогу, и он, судя по всему, представляет опасность для прохожих.

— Вызывали пожарных. Они посмотрели на кабель и уехали, — рассказали читатели КП.

Сейчас люди сидят в доме без электричества.

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