В Челябинске неизвестные оборвали кабель, который подпитывал электричеством жилой многоэтажный дом

В Челябинске неизвестные оборвали кабель, который подпитывал электричеством жилой дом №5 по улице Гагарина. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 июля. По словам очевидцев, остаток провода перегородил дорогу, и он, судя по всему, представляет опасность для прохожих.
— Вызывали пожарных. Они посмотрели на кабель и уехали, — рассказали читатели КП.
Сейчас люди сидят в доме без электричества.
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