МЧС объявило о поиске очевидцев пожаров на юге Челябинской области

В Карталинском районе сгорели 63 дома. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГУ МЧС по Челябинской области обратилось к жителям региона с просьбой сообщить информацию о возможных причинах пожаров на юге региона. Там огонь уничтожил 63 жилых дома и привел к крупному ущербу.

— Убедительная просьба ко всем жителям области, обладающим какой-либо информацией по данным пожарам, сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам (г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 11) по телефону 8(35133) 2-21-01 или в ближайшее отделение полиции, — обратились в ГУ МЧС.

В ведомстве пообещали, что анонимность гарантирована.

Напомним, что 8 июля крупные природные пожары привели к возгораниям в поселках. В париже огонь бушевал в трех километрах от поселка. Пришлось эвакуировать детей, отдыхающих в загородном лагере. А в Карталинском районе пожар был зафиксирован в шести километрах от поселка Мочаги Анненского сельского поселения. Третий пожар возник в километре от поселка Запасное.

Пока предварительная версия пожаров — сухие грозы. Распространения огня способствовал сильный ветер.

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