«Переведите деньги на безопасные счета»: Житель Саткинского района лишился более 1 млн рублей

Мужчина знал о этом способе мошенничества, но все равно поверил.
Фото: "КП" Архив
Житель Саткинского района Челябинской области стал жертвой мошенника и лишился более 1 млн рублей, сообщается в региональном ГУ МВД. Он несколько раз перевел деньги на так называемые «безопасные счета».
Злоумышленник сообщил потерпевшему о том, что неизвестными подали заявки на денежные кредиты в других банках. А для того чтобы их отменить, мужчина должен «очистить» банковские карты. Далее мошенник заявил, что теперь мужчине необходимо подать заявки на денежные кредиты в других банках и полученную общую сумму перевести на безопасный счет. Так, потерпевший совершил более 20 переводов и потерял более 1 миллиона рублей.
Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что раньше неоднократно слышал о данном способе мошенничества, но ни один из его знакомых с этим не сталкивался, из-за чего он не придал этому особого значения.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов уже проводят мероприятия, направленные на задержание мошенников.
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