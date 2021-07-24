В Челябинской области зарегистрировали 315 новых случаев заражения коронавирусом

В Челябинскую область поступила новая партия вакцин "Спутник V". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего в области на данный момент 4835 больных.

Количество выписанных за сутки меньше количества зараженных — 197 человек. Также в период с 23 по 24 июля от ковида скончались 11 человек.

На Южном Урале с начала прививочной кампании вакцинировалось более 600 000 человек. Накануне в регион доставили почти 39 000 новых вакцин «Спутник V», которые в ближайшее время будут распределены по медучреждениям.

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