Будет ли дождь в субботу, 24 июля, в Челябинске

Тепло в регионе еще задержится. Фото: "КП" Архив

После кошмарной жары в Челябинск вернется прохлада, а вместе с ней и дожди. Как сообщают в Челябинском гидрометцентре, 24 июля, в субботу, днем термометры покажут от +20 до +28 градусов.

По данным синоптиков, в области ожидаются дожди и грозы, местами — туманы. В Челябинске в субботу дождей не ожидается.

Какой будет погода в воскресенье, читайте по ссылке.

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