«Смогли дозвониться только до пожарных»: в Челябинске жильцы дома не могут добиться, чтобы убрали опасный кабель с дороги

В Челябинске более суток жильцы дома № 5 на улице Гагарина не могут добиться того, чтобы убрали опасно свисающий кабель. Он рухнул 23 июня и часть оказалась на дороге. выяснить, кто за него отвечает жителям не удалось.

— Сначала мы позвонили пожарным, потом в «Электросети». Там нам отказали с просьбой починки, потому что якобы это не их зона ответственности. Спрашивается, а чья тогда?, — возмущаются жильцы. — Кое как добились, чтобы приехала пожарка, но они постояли минут пять, посмотрели и уехали.

Сегодня утром, 24 июля, очевидец, проходивший мимо того самого кабеля, записал видео, в котором сказал, что никому нет дела до его ремонта. По кабелю проезжают автомобили, а люди вынуждены через него перешагивать, рискуя получить электрический удар.

Напомним, что недавно 10-летний мальчик схватился за оголенные провода на улице Марченко и погиб. Провода под большим напряжением лежали прямо на земле неподалеку от мусорных баков.

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