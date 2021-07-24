«Я просто проезжал мимо»: Прохожие спасли семью от пожара в Челябинской области

Данил Антонов, вытащивший ребенка из горящего здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В городе Пласт в ночь на 24-ое июля двое прохожих спасли семью от пожара в частном доме, сообщается в МЧС по Челябинской области. Данила Антонов и Анастасия Сорокина вызвали бригаду пожарных и вывели семью из горящего здания.

Горящий дом, из которого прохожие эвакуировали семью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

— Я просто проезжал мимо. Вдруг вижу пламя, окутывающее дом. Ну, я сразу вызвал 112. Потом я помчался к горящему дому и услышал крики младенца. Я постучался в окно и увидел, что там стоит ребенок. Я прыгнул в палисадник, схватил мальчишку и вывел его из огня. Дым окутал весь дом. Затем я вижу, как из проезжающего мимо автомобиля выскакивают две девушки. Они ринулись помогать. Одна из них обнаружила второго ребенка и маму и помогла им покинуть горящий дом. Потом девушки увезли семью в приемный покой, а я ждал, пока приедут огнеборцы, — рассказывает Данил.

Анастасия Сорокина, оказавшая помощь второму ребенку и маме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Владелица жилища получила телесные ожоги. Сейчас она пребывает в медучреждении. Ее дети не были задеты огнем. Причины возгорания устанавливаются.

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