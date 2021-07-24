Южноуральские ватерполистки в составе сборной России выиграли стартовый матч у Китая на Олимпиаде-2020

"Уралочки" поборются за медали Олимпиады-2020. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

После двух первых четвертей матча счет на табло был 9:9. Команды поочередно выходили вперед. Вопрос с победителем был решен в конце последней четверти - россиянки оторвались на два мяча, потом пропустили один, но сумели удержать преимущество до сирены - 18:17. Впереди еще три матча на групповом этапе, а потом матчи плей-офф на выбывание. Самыми сильными считаются американки и венгерки.

В составе российской команды три игрока златоустовского клуба "Динамо-Уралочка" - Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Первая на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уже завоевала бронзовую награду.

Расписание матчей сборной России на Олимпиаде-2020

26 июля - 11.30. Россия - Венгрия (Группа В)

30 июля - 11.30. Россия - США (Группа В)

1 августа - 14.20. Россия - Япония

3 августа - 10.00, 11.30, 14.20, 15.50 (1/4 финала)

5 августа - 10.00, 11.30 (квалификация за 5-8 места), 14.20, 15.50 (1/2 финала)

7 августа - 5.30 (матч за 7-8 места), 7.00 (матч за 5-6 места), 9.40 (матч за 3 место), 12.30 (финал)

Расписание выступлений челябинских спортсменов на Олимпиаде-2020.

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