Какие корабли подшефны Челябинской области: от атомного крейсера до научно-исследовательского судна

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Челябинск».
25 июля отмечается День Военно-Морского флота. Несмотря на сухопутность, Челябинская область имеет давние морские традиции и поддерживает подшефные корабли.
На сегодняшний день таких кораблей — семь. Это атомный подводный ракетоносный крейсер «Челябинск», который сейчас стоит на приколе в ожидании модернизации, подлодка «Магнитогорск», базовый тральщик «Герман Угрюмов» на Каспии, большой десантный корабль «Цезарь Кунников» на Черноморском флоте, на Северном флоте —научно-исследовательское судно «Академик Александров» и корвет «Гремящий». Недавно администрация Златоуста взяла под шефство большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» на Тихоокеанском флоте.
В прошлом году экипаж АПРК побывал в Челябинске.
Фото: Юлия РЕУТОВА
В Санкт-Петербурге 25 июля состоится военно-морской парад с участием кораблей и авиации.
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