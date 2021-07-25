Южноуральская спортсменка уступила в полуфинале Олимпийского турнира по академической гребле

Екатерина Курочкина. Фото федерации гребли России.
В Олимпийском Токио завершились заезды 1/2 финала в парных двойках. Екатерина Курочкина в команде с Екатериной Питиримовой не смогли «зацепиться» за тройку лучших. Именно три лучших экипажа проходили в следующий круг соревнований по академической гребле. Российский экипаж неплохо начал 2-километровый заезд, но ближе к финишу не хватило сил — только шестое место.
Завтра, 26 июля, Екатерина Курочкина из Магнитогорска и Екатерина Питиримова сразятся в финале «В» за места с 7 по 12-е.
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