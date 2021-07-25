Бадминтонист из Челябинска Владимир Иванов в парном разряде потерпел второе поражение на Олимпиаде-2020

Владимир Иванов и Иван Созонов. Фото: instagram.com/ivanov_vladimir_official

Сегодня, 25 июля наши спортсмены сыграли во втором туре Олимпийского турнира. К сожалению, воспитаннику челябинского бадминтона Владимиру Иванову в паре с Иваном Созоновым не удалось переиграть хозяев площадки японцев Хироюки Эндо и Юте Ватанабе. Россияне уступили с минимальным счетом 2:0 (21:19, 21:19).

В стартовом матче Иванов/Созонов проиграли датскому дуэту.

Следующую игру на Олимпиаде-2020 наши бадминтонисты проведут 27 июля против нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувона Опейори. Однако, даже победа в этом поединке не позволит российской паре выйти в следующий круг. Места в 1/4 финала уже обеспечили себе датчане и японцы. Наши бадминтонисты будут бороться за места от восьмого и ниже.

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