Челябинская теннисистка Екатерина Александрова выиграла первый матч на Олимпиаде-2020

Екатерина Александрова вышла в 1/16 теннисного турнира на Олимпиаде-2020. Фото ОКР.

На Олимпиаде в Токио челябинская теннисистка Екатерина Александрова уступила в первом сете 4:6, но в поединке до двух побед сумела выиграть следующие два раунда с одинаковым счетом - 6:4, 6:4.

Бельгийская теннисистка - 12-й номер в мировом ранге, челябинка - 34-я. Несмотря на показатели в рейтинге, Екатерина Александрова сумела одолеть бельгийку. Матч получился напряженным и продолжался почти три часа.

В следующем туре - 1/16 финала Александрова сыграет с аргентинкой Надей Подорошка.

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