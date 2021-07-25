В Челябинской области скончались 13 человек, у всех коронавирус был единственным заболеванием

Количество заражений коронавирусом в Челябинской области растет.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки зараженных коронавирусом стало на 321 человека больше. Об этом сообщили в Минздраве региона. В больницах остаются 4942 пациента.
Суточная статистика заражений растет. Из-за каникул школьников среди заболевших не регистрируется. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 72 965 южноуральцев.
За сутки из больниц выписали 201 пациента. Не обошлось без смертельных случаев. Ковид унес жизни 13 человек. У всех коронавирус был единственным заболеванием.
Напоминаем телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.
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