В Челябинской области скончались 13 человек, у всех коронавирус был единственным заболеванием

Количество заражений коронавирусом в Челябинской области растет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зараженных коронавирусом стало на 321 человека больше. Об этом сообщили в Минздраве региона. В больницах остаются 4942 пациента.

Суточная статистика заражений растет. Из-за каникул школьников среди заболевших не регистрируется. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 72 965 южноуральцев.

За сутки из больниц выписали 201 пациента. Не обошлось без смертельных случаев. Ковид унес жизни 13 человек. У всех коронавирус был единственным заболеванием.

Напоминаем телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

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