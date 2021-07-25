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Здоровье25 июля 2021 9:18

В Челябинской области скончались 13 человек, у всех коронавирус был единственным заболеванием

Минздрав озвучил статистику за сутки
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Количество заражений коронавирусом в Челябинской области растет.

Количество заражений коронавирусом в Челябинской области растет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зараженных коронавирусом стало на 321 человека больше. Об этом сообщили в Минздраве региона. В больницах остаются 4942 пациента.

Суточная статистика заражений растет. Из-за каникул школьников среди заболевших не регистрируется. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 72 965 южноуральцев.

За сутки из больниц выписали 201 пациента. Не обошлось без смертельных случаев. Ковид унес жизни 13 человек. У всех коронавирус был единственным заболеванием.

Напоминаем телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

Где поставить прививку от коронавируса в Челябинске 24 и 25 июля (график)

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