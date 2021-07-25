Татьяна Минина (Кудашова) в 1/2 финала Олимпиады-2020. Фото ОКР.

Татьяна Минина из Челябинска вышла в 1/2 финала Олимпийского турнира по тхэквондо. В 1/8 финала наша спортсменка одолела Фани Цели ли из Греции — 15:7. Через полтора часа челябинская спортсменка Татьяна Минина в 1/4 финала сразилась с соперницей из Нигера Текият Бен Юссуф.

До заключительного третьего раунда Юссуф вела в счете 5:2, но в последнем — Минина провела несколько результативных ударов и уже сама повела в счете — 11:9. Наверняка, сказался опыт челябинской спортсменки — чемпионки Европы и призеру чемпионатов мира. Итоговый результат 15:10 в пользу Татьяны Мининой.

В 12.00 (время чселябинское) Татьяна сразится за выход в «медальную» зону в 1/2 финала. В случае победы челябинская тхэквондистка будет бороться за награды Олимпиады-2020 (после 16.30).

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