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Лето в городе25 июля 2021 12:19

Какая погода ожидается в рабочую неделю в Челябинской области

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Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Жаркую погоду сменила прохлада.

Жаркую погоду сменила прохлада.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Рабочая неделя в Челябинской области 26 июля начнется с прохладной погоды. По данным синоптиков, жары не будет, а ветер усилится.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, в ночь на понедельник, 26 июля, ожидается от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21. Будет переменная облачность, без дождей. При этом северный ветер может усилиться до 5-10 м/c.

Во вторник, 27 июля, уже возможны грозы.

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