В Челябинской области сотни мертвых рыб выбросило на берег озера

Буквально за сутки берег стал усеян мертвой рыбой. Фото: Михаил Скрыль

В Нагайбакском районе Челябинской область на смену природным пожарам пришла новая напасть. Берег озеро Ачакуль покрылся мертвой рыбой. Местные жители заявляют, что чешуя покрыта зелеными пятнами.

По словам Михаила Скрыля, за последние несколько лет озеро сильно обмелело, там давно никто не купался, а теперь пострадала рыба.

— Рыба могла попросту задохнуться из-за нехватки кислорода, что стало следствием жары. Один из местных жителей рассказал мне, что за пару дней до инцидента мальчишки бегали на озеро и руками ловили в камышах рыбу, которая билась к берегу. Видимо, это был первый звоночек. Вторая — вмешательство извне (человеческий фактор). Традиционно в это время происходит опрыскивание посевов от вредителей, так что эта версия имеет право на жизнь, — рассуждает Михаил.

Чешую покрыта зелеными пятнами. Фото: Михаил Скрыль

Он отметил, что рыбаки подтвердили — за несколько дней до этого неподалеку обрабатывали территорию от вредителей.

— Верю в эту версию в том числе из-за странных темно-зеленых пятен на чешуе погибших рыб. Это точно не водоросли — они принимают совершенно другой цвет. На фото отчетливо видно неестественный оттенок, напоминающий зеленку. Что это — эффект от обработки полей или последствия загрязнения озера — остается только гадать, — добавляет Михаил.

Заместитель министре экологии Челябинской области Виталий Безруков, заявил, что профильным органам необходимо провести анализ воды:

— Учитывая, что такая ситуация возникает в целом по региону и за его пределами на разных водоемах, то, скорее всего, это связано с кислородным голоданием у рыб, вызванным сильной жарой и резким скачком температуры воды в результате его резкого обмеления.

В озере водились карась, щука. Фото: Михаил Скрыль

При этом Виталий Безруков не исключает другие факторы, например, попадание «хоз-фекальных» стоков с поселка:

— Чтобы исключить или подтвердить эту версию, мы направим наших специалистов с проверкой на данный водный объект.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru