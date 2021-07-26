Челябинские врачи удалили опухоль размером с яблоко с языка пациента

Пациенту из Москвы удалили новообразование и провели восстановление поврежденного языка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины помогли пациенту с опухолью языка. Больной специально приехал из Москвы, положившись на опыт южноуральских медиков: в Челябинске ежегодно выполняют около сотни подобных операций.

Удаленная опухоль была размером с яблоко и занимала почти весь язык. Чтобы пациент смог снова глотать и говорить после операции, понадобилось провести хирургическую реконструкцию языка. Врачебные манипуляции длились семь часов. За работой завотделением опухолей головы и шеи Алексадра Гузя и микрохирурга Артема Гарева в операционной наблюдал глава Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан.

В пресс-службе челябинского онкоцентра рассказали, что сейчас пациент продолжает лечение, ему предстоит пройти курс реабилитации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru