Андрей Барышев принял участие в торжественном открытии православной выставки-ярмарки «От покаяния к возрождению России»

Депутат Госдумы познакомился с экспозицией выставки, поблагодарил организаторов и участников и выразил надежду, что она станет традиционной:

— Многие духовные ценности, к сожалению, сегодня утеряны, и я хочу поблагодарить организаторов выставки, всех ее участников, кто привез свои экспозиции издалека — здесь представлены семь стран. Это настоящее подвижничество. Вы ездите по России и несете вечное, доброе людям, знакомите их с историей нашей страны, которая неразрывно связана с историей православия. Храни вас всех бог, чтобы Россия возрождалась, чтобы пришли положительные перемены, и чтобы мы их видели и ощущали. Надеюсь, что эта православная выставка станет традиционной, и челябинцы еще не раз смогут ее посетить, прикоснуться к святыням, увидеть уникальные иконы и что-то приобрести для себя, — отметил в приветственном слове Андрей Барышев.

К участникам и гостям выставки также обратился секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, передав благословение митрополита Челябинского и Миасского Алексия:

— Очень хотелось бы, чтобы практика православных выставок была прежде всего делом проповеди православия, рассказом о том, какими трудами и нуждами строятся порой наши храмы и монастыри. Все, что предложено здесь, выполнено руками насельников монастырей, православных авторов и иконописцев. Все это вносит разнообразие в нашу церковную жизнь.

Напомним, выставка проводится с 23 по 29 июля во дворце спорта «Юность».