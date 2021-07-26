«Не хватило удачи»: челябинец Владимир Иванов прокомментировал поражение на Олимпиаде в Токио

Владимир Иванов и Иван Созонов сыграют 27 июля. Фото: ivanov_vladimir_official/instagram.com

На Олимпийском турнире Владимир Иванов в паре с Иваном Созоновым в первых двух матчах группового этапа уступили датчанам и японцам. 27 июля наш дуэт проведет поединок против нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувона Опейори. Для выхода из группы в 1/4 финала нашим парням нужно занимать второе место. Однако после двух поражений шансов фактически не осталось.

Поединок с нигерийцами на Олимпийском турнире станет для Иванова и Созонова, которые занимают 14 место в мировом рейтинге, своего рода матчем престижа.

В своем Instagram Владимир Иванов поделился впечатлениями от двух прошедших матчей:

— Друзья, всем привет из Токио. Была хорошая игра и замечательное настроение, но немного не хватило удачи! В упорной борьбе 21:19, 21:19. Уступили, но завтра снова выйдем на старт против нигерийцев.

Для Владимира Иванова Олимпиада в Токио уже третья в карьере. На прошлых играх в Рио-де-Жанейро челябинец вышел в 1/4 финала, но, к сожалению, уступил.

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