Райффайзенбанк открыл демо-доступ к мобильному приложению для малого бизнеса

Предприниматели могут протестировать мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» в демо-режиме. Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка.

Для этого достаточно скачать приложение для iOS или Android, и нажать кнопку «Демо» в верхнем правом углу на основном экране. В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса.

— В демо-версии можно оценить все доступные функции, понять принцип их работы и насколько быстро и удобно можно ими пользоваться, — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.