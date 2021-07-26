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Экономика26 июля 2021 7:49

Райффайзенбанк открыл демо-доступ к мобильному приложению для малого бизнеса

Сервис доступен тем, кто еще не является клиентом банка
Источник:kp.ru
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Предприниматели могут протестировать мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» в демо-режиме. Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка.

Для этого достаточно скачать приложение для iOS или Android, и нажать кнопку «Демо» в верхнем правом углу на основном экране. В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса.

— В демо-версии можно оценить все доступные функции, понять принцип их работы и насколько быстро и удобно можно ими пользоваться, — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.