Челябинская теннисистка Екатерина Александрова прекратила борьбу за олимпийскую медаль

Екатерина Александрова проиграла теннисистке из Аргентины. Фото: ОКР

Екатерина Александрова не прошла в третий круг олимпийских соревнований по теннису. Утром 26 июля она проиграла Надии Подороске из Аргентины. Счет составил 1:6, 3:6.

Теннисистки боролись за победу час и 28 минут. За это время челябинская спортсменка совершила 6 двойных ошибок, реализовала один из трех брейк-пойнтов.

Добавим, Екатерине Александровой 26 лет. Она победительница двух ТОП-турниров серии Всемирной теннисной ассоциации, участница Турниров «Большого шлема». Выступает в одиночном и парном разрядах. Сейчас проживает в Чехии. По официальным данным в качестве призовых заработала за карьеру более 2,5 млн долларов.

Начала заниматься теннисом в Челябинске с 6 лет. А в 17 впервые выступила на мастерском международном турнире. На Олимпиаде играла в одиночном разряде. В первом олимпийском матче Екатерине Александровой удалось взять верх над сильной соперницей из Бельгии, но второй обернулся поражением.

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