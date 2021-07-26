Полицейские накрыли наркопритон, который основал 19-летний юноша в Челябинской области

Архивное фото Фото: Архив "КП"

В Златоусте Челябинской области полицейские накрыли наркопритон, основанный 19-летним юношей. Во время прибытия сотрудников в квартиру в ней находились несколько наркоманов.

Всем, кто употреблял запрещенные вещества, грозит штраф до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Основателю наркопритона - 19-летнему юноше - гозит до 4 лет тюремного заключения.

Известно, что этот молодой человек ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Также сообщается, что юноша является безработным.

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