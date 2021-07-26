В Челябинской области зарегистрировали 324 новых случая коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 73 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 324 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе заболели 73 тыс. 289 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день умерли 12 пациентов с коронавирусом.

На лечении сейчас находятся 5046 южноуральцев.

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