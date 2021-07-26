В Златоусте 84-летняя женщина бросилась под колеса иномарки

Пенсионерку после аварии доставили в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН

84-летняя женщина попала под колеса легкового автомобиля в Златоусте. Авария произошла вечером 23 июля на улице Аносова.

— Водитель Volkswagen Polo 1997 совершил наезд на пешехода, женщину 1937 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Известно, что водителю сбившей женщину иномарки 24 года. Пенсионерка в аварии получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По сообщениям очевидцев, женщина выбежала на дорогу между движущимися машинами. Ехавший в одном направлении автомобиль оказался достаточно далеко, но двигавшийся по второй полосе Volkswagen уже не успел затормозить.

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