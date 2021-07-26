В Челябинске будут судить предпринимательницу за пожар на Мелькомбинате, где разбился рабочий

Рабочий, прыгнувший вниз, получил множество переломов и скончался на месте. Фото: читатель КП

В суд Центрального района Челябинска направлено уголовное дело по пожару на Мелькомбинате, где один из рабочих разбился, спасаясь от огня, а второй получил страшные ожоги. Напомним, ЧП произошло в сентябре 2020 года в доме № 39, участок №1.

Предпринимательницу, которая заключила договор подряда, обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Оказалось, что рабочие не имели необходимого обучения, у них не проверяли знания по охране туда, их не инструктировали по правилам техники безопасности. Кроме того, они работали без специальных ограждений, не имели защитную страховку и средств для тушения огня.

— При производстве работ при помощи газовой горелки произошел пожар крыши многоэтажного дома. Один из рабочих, пытаясь спастись от пожара, не имея первичных средств пожаротушения и страховочных средств, спрыгнул с крыши дома, получив смертельные травмы, второй рабочий получил ожоги 70% тела, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рабочие разогревали битум газовой горелкой. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как писала ранее «Комсомолка», с помощью газовой горелки рабочие разогревали битумный материал для укладки на крышу. При этом председатель правления ТСЖ «МЖД № 39» (управляет домом) Надежда Харина сказала, что работы выполняла серьезная фирма.

— Работу проводили альпинисты по договору, — рассказала Надежда Харина. — Мы давно ждали эту компанию, она очень серьезная, у них было много работ на больших объектах.

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