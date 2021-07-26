В Челябинске закрыли ночной клуб за несоблюдение масочного режима

За отсутствие масок заведение могут закрыть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приостановлением работы двух торговых предприятий закончились проверки, проведенные администрацией Челябинска, Роспотребнадзором и городским управлением МВД. Об этом сегодня, 26 июля, на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов:

— Мы провели 178 проверок на соблюдение масочного режима, выехали на восемь предприятий. Составлено пять протоколов, работа двух предприятий по решению суда приостановлена.

По словам Игоря Постнова, месяц не сможет работать один из ночных клубов, где не носили маски, еще одному предприятию на исправление дали два дня.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила проверить торговые центры на соблюдение масочного режима и провести беседы с их руководителями. По ее наблюдениям, охрана не обращает внимание на эпидемиологическую обстановку за редким исключением.

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