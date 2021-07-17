В Магнитогорске появилась стела в честь трудового подвига героев Великой Отечественной войны

Фото: Людмила Ковалева

В Челябинской области поставили стелу, посвященную трудовому подвигу героев в годы войны. Мемориал появился в сквере Славы в Магнитогорске. Вскоре стела «Город трудовой доблести» появится и в Челябинске. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», гордума одобрила установку мемориала на Аллее славы.

— Не секрет, что местное правительство не остановилось в укреплении трудовой славы, ведь подвиг в Великую отечественную, по сути, совершала вся Челябинская область как опорный край державы, — добавляют авторы паблика. — Власти рассчитывают на звание «Город трудовой доблести» для Златоуста и Миасса, документы по списку на 2022 год рассматривает оргкомитет «Победа».