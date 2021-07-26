Суд обязал построить мост в деревне Заварухино Челябинской области, которую отрезало от цивилизации из-за паводка

Так выглядела дорога в селе Заварухино этой весной Фото: Кадр видео

Прокуратура потребовала через суд построить дорогу, а также мост и переправу через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского района. Напомним, этой весной жители оказались отрезанными от цивилизации из-за паводка и записали видеоролик.

— В связи с фактическим неисполнением требований прокурора, направлено в суд исковое заявление к администрации Сосновского района о возложении обязанности осуществить строительство автомобильной дороги от деревни Заварухино до поселка Есаульский, переправы через реку Зюзелга, а также мостового сооружения, связывающего деревню и поселок, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской область Наталья Мамаева.

Новую дорогу жители ждут уже много лет. Этой весной из-за обильного таяния снега вода в реке поднялась и затопила насыпную дорогу в районе железобетонного моста, соединяющего Заварухино и Есаульский. Ширина перелива составила 15 м метров.

— Указанное сооружение является единственным транспортным сообщением населения Заварухино с иными населенными пунктами района, отсутствие транспортного сообщения может сказаться на жизнеобеспечении населения, — подчеркнули в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района. Ранее власти пообещали, что дорогу сделают. Однако не факт, что проблему решать к следующему паводку и вот почему.

Смотреть видеосюжет Жители села Челябинской области оказались отрезанными от цивилизации из-за паводка

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