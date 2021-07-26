«Некому ехать на пожар?»: Златоустовцы встревожились из-за возгорания в частном секторе

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Пожар произошел ранним утром 26 июля на улице Сажина в Златоусте — в частном секторе недалеко от железнодорожного вокзала. Загорелась баня на частном подворье. Огонь перекинулся на стоявший рядом сарай.

В соцсети опубликовали видео пожара: на снятых очевидцем кадрах видны языки пламени, высоко поднимающиеся над крышами домов. По словам свидетелей происшествия, огонь так сильно разгорелся из-за того, что ближайшая пожарная часть находится слишком далеко, и спасатели не успели приехать вовремя.

— Видимо, некому ехать на пожар, — предположил в комментариях к видеозаписи один из жителей Златоуста.

— Ближайшее подразделение находится в Закаменке. Посчитайте, сколько времени это займет, плюс может еще и переезд быть закрыт, — выдвинул свою версию другой горожанин.

В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что ближайшая пожарная часть находится в 9 км от места ЧП, но опровергли сообщения о позднем приезде пожарных. По правилам, максимальный срок прибытия на место возгорания в черте города — 10 минут. При любом опоздании начинают служебную проверку. Сообщение о пожаре на улице Сажина поступило в 4:07, а первое подразделение прибыло на место происшествия в 4:16 — через 9 минут.

Огонь тушили с помощью четырех автоцистерн. Баня и сарай оказались уничтожены огнем, но никто из людей не пострадал, огонь не перекинулся на жилые здания.

— Мы понимаем горе жителей, лишившихся имущества, но понимаем также, что когда горит твое имущество, каждая секунда тянется вечность, — рассказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Там уточнили, что по предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное устройство печи.

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