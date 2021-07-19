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Общество19 июля 2021 10:47

Больше 26 миллионов рублей потратили на улучшение экологии на Южном Урале

Эксперты указывают на возросшие инвестиции для охраны окружающей среды
Источник:kp.ru
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Челябинская область включена в рейтинг FinExpertiza по тратам предприятий на охрану окружающей среды. В 2020 году в эту статью ими было вложено свыше 26 миллионов рублей. По сравнению с 2019-м рост составил почти 26%, сообщает городской паблик «Челябушка». Кроме нашего региона увеличение зафиксировано только в Тюменской и Курганской областях.

— О развитии экологизации в промышленности свидетельствуют и независимые списки, и аналитические выкладки государственных аудиторов. В мае областная Контрольно-счетная палата представила расширенный отчет о возросших в 1,7 раза инвестициях в основной капитал, предназначенных как на охрану экологии непосредственно, так и на рациональное использование природных ресурсов, — пишет телеграм-канал. — Примером ответственности бизнеса за нанесенный вред на Южном Урале, пожалуй, можно считать карабашский завод, где параллельно активному производству с успехом восстанавливается экосистема.