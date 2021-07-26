Под Челябинском подростка убило током от бетономешалки

Подросток дотронулся до работающей бетономешалки Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Коркино 15-летний подросток умер от удара током. Трагедия произошла в пятницу, 23 июля.

— По предварительной информации, причиной смерти подростка явилась электротравма, полученная при касании работающей бетономешалки, — сообщил официальный помощник СУ СКР по Челябинской области. — При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Отметим, что это уже второй за год смертельный случай из-за удара током. В начале лета в ЖК «Театральный» во время прогулки 10-летний схватился за оголенные провода, лежащие на земле. На протяжении часа медики проводили сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка, но она не дала никакого результата. Ребенок погиб. Задержан главный энергетик жилого комплекса. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).

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