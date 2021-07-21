Осенью число заболевших коронавирусом на Южном Урале может увеличиться

Южноуральские власти обновили картину третьей волны ковида и больше всего в ней пугает иссякающий коечный фонд. На сегодня свободно лишь 4% мест — как известно, в ковидарии везут с тяжелым течением болезни, пишет телеграм-канал «Челябушка».

— Суточное число зараженных перевалило за три сотни. И если в ряде регионов осторожно рассказывают о выходе на плато, то у нас об этом пока молчат, — добавляют авторы паблика. — Не секрет. что медики сейчас пытаются создать иммунную прослойку у населения. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, которая и описала реальную картину на брифинге, важно это сделать до наступления осени, когда люди вернутся из отпусков, возобновятся занятия в вузах и школах. Кстати, на тот период уже есть прогноз по увеличению заражений среди детей и молодежи.