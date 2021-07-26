Южноуральские ватерполистки в составе сборной России сыграли вничью с Венгрией во втором матче турнира Олимпиады-2020

Ватерполисткам «Динамо-Уралочки» нужно сыграть еще два матча в группе на Олимпиаде-2020 Фото: соцсети

В первом поединке Олимпийского турнира наша команда одолела китайскую сборную - 18:17. Второй матч с Венгрией, — одной из лучших сборных мирового рейтинга, завершился вничью — 10:10. Россиянки сравняли счет за семь секунд финальной сирены, но не смогли выйти вперед.

Представительницы златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Евгения Головина, Эльвина Каримова и Мария Берснева выступают в составе сборной на Олимпийском турнире. В матче с венгерками Головина была в запасе, Каримова записала на свой счет одной очко.

Сейчас продолжается групповой этап. Сборная России проведет еще два поединка на этой стадии Олимпийского турнира: 30 июля с фаворитами — командой США, 1 августа — с Японией.

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