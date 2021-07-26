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Происшествия26 июля 2021 12:18

В Челябинске больная женщина выскочила из скорой на ходу и погибла

Последствия ДТП попали на видео
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

В Челябинске 42-летняя пациентка скорой помощи на ходу выпрыгнула из машины и погибла. Оказалось, что у нее были проблемы с психикой.

ЧП произошло ранним утром в понедельник, 26 июня, на Троицком тракте.

— Водитель 61-летний автомобиля «Луидор» в процессе движения допустил выпадение пассажирки, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города. — Женщина, страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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В Челябинске женщина выпала из скорой на полном ходу
В Челябинске женщина выпала из скорой на полном ходу

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