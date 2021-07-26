В сквере Челябинска возле «Трактора», откуда украли качели, установят камеры

Вандалы украли качели и гамаки Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ночь на 11 июля вандалы разграбили новый сквер на площади в районе ледовой арены «Трактор». Неизвестные обрезали металлические цепи и украли круглые качели «гнездо», унесли гамаки и испортили надписями другие объекты. Быстро найти преступников не удалось, так как на территории не было камер.

— Видеонаблюдение и освещение запланировано на следующий год, — сообщил на аппаратном совещании сегодня, 26 июля, глава Калининского района Сергей Колесник. — Общая стоимость этого проекта — около 15 млн рублей.

Мэра Челябинска Наталью Котову такие сроки не устроили, и она попросила рассмотреть возможность установить камеры раньше, чтобы кражи не повторились.

По факту вандализма в сквере на Северо-Западе возбуждено уголовное дело.

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