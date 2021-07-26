В Советском районе Челябинска на две недели ограничат движение

Ограничения вводят из-за строительства канализации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ввели новые ограничения для автомобилистов. Проезд закроют на улице Овчинникова, рядом с домом №5 по Первой Окружной улице.

Дорогу закроют в 8:00 27 июля. Возобновить автомобильное движение обещают спустя две недели: в 20:00 9 августа.

Как объяснили в пресс-службе челябинской мэрии, на участке собираются строить ливневую канализацию. За работы отвечает ООО Специализированный застройщик «НИКС».

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