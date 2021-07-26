Убил жену и порезал себя: в Ленинском районе Челябинска семейный конфликт обернулся поножовщиной

Мужчине, устроившему поножовщину, грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: "КП" Архив
В минувшее воскресенье, 25 июля, Ленинском районе Челябинска домашняя ссора переросла в поножовщину. Главе семейства грозит до 15 лет тюрьмы.
По версии следствия, конфликт случился между мужем и женой. Досталось и 17-летнему сыну: мужчина нанес ему несколько ударов ножом. Подростку удалось выбежать на улицу, чтобы попросить помощи, но в это время его отец расправился с матерью.
— После совершения убийства мужчина нанес ножевые ранения себе. В настоящее время подозреваемый находится в больнице, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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